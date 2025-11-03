Seznam společností
Luxury Escapes
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

Luxury Escapes Softwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Australia ve společnosti Luxury Escapes činí celkem A$114K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxury Escapes. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Mediánový balíček
company icon
Luxury Escapes
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Celkem za rok
A$114K
Pozice
Mid
Základní
A$114K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Luxury Escapes?
Block logo
+A$89.3K
Robinhood logo
+A$137K
Stripe logo
+A$30.8K
Datadog logo
+A$53.9K
Verily logo
+A$33.9K
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Luxury Escapes in Australia představuje roční celkovou odměnu A$201,567. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxury Escapes pro pozici Softwarový inženýr in Australia je A$126,385.

Další zdroje