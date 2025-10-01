Kompenzace Softwarový inženýr in Wroclaw Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od PLN 144K year pro L2 do PLN 265K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Wroclaw Metropolitan Area činí celkem PLN 168K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 144K
PLN 144K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 222K
PLN 222K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 265K
PLN 265K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***