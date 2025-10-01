Seznam společností
Luxoft
Luxoft Softwarový inženýr Platy v Warsaw Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od PLN 125K year pro L2 do PLN 329K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Warsaw Metropolitan Area činí celkem PLN 236K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
Regular Software Engineer
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
Senior Software Engineer
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
Lead Software Engineer
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
PLN 600K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Luxoft in Warsaw Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu PLN 374,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxoft pro pozici Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area je PLN 217,624.

