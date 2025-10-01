Kompenzace Softwarový inženýr in Warsaw Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od PLN 125K year pro L2 do PLN 329K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Warsaw Metropolitan Area činí celkem PLN 236K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 125K
PLN 125K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 267K
PLN 267K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 329K
PLN 329K
PLN 0
PLN 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
