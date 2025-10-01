Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Luxoft se pohybuje od $92.5K year pro L1 do $107K year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $120K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
$92.5K
$82.5K
$10K
$0
L2
$114K
$101K
$13.3K
$0
L3
$120K
$120K
$0
$0
L4
$132K
$132K
$0
$111
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
