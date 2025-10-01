Seznam společností
Luxoft
  • Ukraine

Luxoft Softwarový inženýr Platy v Ukraine

Kompenzace Softwarový inženýr in Ukraine ve společnosti Luxoft se pohybuje od UAH 1.41M year pro L2 do UAH 3.16M year pro L5. Mediánový yearní kompenzační balíček in Ukraine činí celkem UAH 1.77M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
L2
Regular Software Engineer
UAH 1.41M
UAH 1.41M
UAH 0
UAH 5.9K
L3
Senior Software Engineer
UAH 2.18M
UAH 2.18M
UAH 0
UAH 0
L4
Lead Software Engineer
UAH 3.12M
UAH 3.12M
UAH 0
UAH 0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Luxoft in Ukraine sits at a yearly total compensation of UAH 3,205,956. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Luxoft for the Softwarový inženýr role in Ukraine is UAH 1,772,277.

Doporučené pozice

