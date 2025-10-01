Seznam společností
Luxoft
Luxoft Softwarový inženýr Platy v Romania

Kompenzace Softwarový inženýr in Romania ve společnosti Luxoft se pohybuje od RON 93.2K year pro L1 do RON 249K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Romania činí celkem RON 142K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
Regular Software Engineer
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
Senior Software Engineer
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
Lead Software Engineer
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
RON 715K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Il pacchetto retributivo più alto riportato per un Softwarový inženýr in Luxoft in Romania raggiunge una retribuzione totale annua di RON 282,079. Questo include lo stipendio base oltre a eventuali azioni e bonus.
La retribuzione totale annua mediana riportata in Luxoft per il ruolo Softwarový inženýr in Romania è RON 141,517.

Další zdroje