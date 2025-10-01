Kompenzace Softwarový inženýr in Romania ve společnosti Luxoft se pohybuje od RON 93.2K year pro L1 do RON 249K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Romania činí celkem RON 142K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.5
L4
RON 249K
RON 249K
RON 0
RON 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***