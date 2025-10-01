Kompenzace Softwarový inženýr in Munich Metro Region ve společnosti Luxoft se pohybuje od €56.5K year pro L2 do €68.5K year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Munich Metro Region činí celkem €69.9K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€56.5K
€56.5K
€0
€0
L3
€68.5K
€68.5K
€0
€0
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
