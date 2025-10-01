Kompenzace Softwarový inženýr in Guadalajara Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od MX$31.1K year pro L1 do MX$62K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Guadalajara Metropolitan Area činí celkem MX$49.2K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
