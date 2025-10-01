Seznam společností
Luxoft
Luxoft Softwarový inženýr Platy v Guadalajara Metropolitan Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Guadalajara Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od MX$31.1K year pro L1 do MX$62K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Guadalajara Metropolitan Area činí celkem MX$49.2K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
MX$31.1K
MX$30.5K
MX$0
MX$608
L2
Regular Software Engineer
MX$42.8K
MX$41.2K
MX$0
MX$1.6K
L3
Senior Software Engineer
MX$54.2K
MX$53.1K
MX$0
MX$1.1K
L4
Lead Software Engineer
MX$62K
MX$62K
MX$0
MX$0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Luxoft in Guadalajara Metropolitan Area představuje roční celkovou odměnu MXMX$69,199. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxoft pro pozici Softwarový inženýr in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$49,222.

Další zdroje