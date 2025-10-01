Seznam společností
Luxoft
Luxoft Softwarový inženýr Platy v Greater Los Angeles Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Los Angeles Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od $121K year pro L3 do $127K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Los Angeles Area činí celkem $120K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
Regular Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer
$121K
$121K
$0
$0
L4
Lead Software Engineer
$127K
$127K
$0
$0
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Luxoft in Greater Los Angeles Area představuje roční celkovou odměnu $130,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxoft pro pozici Softwarový inženýr in Greater Los Angeles Area je $120,000.

