Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Cairo ve společnosti Luxoft činí EGP 25K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Cairo činí celkem EGP 25K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L2
EGP 25K
EGP 24.4K
EGP 0
EGP 583
L3
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
L4
EGP --
EGP --
EGP --
EGP --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
