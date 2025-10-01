Kompenzace Softwarový inženýr in Greater Bengaluru ve společnosti Luxoft se pohybuje od ₹1.57M year pro L2 do ₹2.53M year pro L3. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Bengaluru činí celkem ₹2.18M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹1.57M
₹1.57M
₹0
₹0
L3
₹2.53M
₹2.53M
₹0
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
