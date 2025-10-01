Seznam společností
Luxoft
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Bulgaria

Luxoft Softwarový inženýr Platy v Bulgaria

Kompenzace Softwarový inženýr in Bulgaria ve společnosti Luxoft se pohybuje od BGN 105K year pro L3 do BGN 114K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Bulgaria činí celkem BGN 101K.

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Software Engineer(Začátečnická úroveň)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
Regular Software Engineer
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L3
Senior Software Engineer
BGN 105K
BGN 105K
BGN 0
BGN 0
L4
Lead Software Engineer
BGN 114K
BGN 114K
BGN 0
BGN 0
BGN 278K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

Backend softwarový inženýr

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Luxoft in Bulgaria představuje roční celkovou odměnu BGN 117,878. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxoft pro pozici Softwarový inženýr in Bulgaria je BGN 100,686.

Další zdroje