Kompenzace Softwarový inženýr in Bucharest Metropolitan Area ve společnosti Luxoft se pohybuje od RON 93.2K year pro L1 do RON 296K year pro L4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Bucharest Metropolitan Area činí celkem RON 141K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
RON 93.2K
RON 93.2K
RON 0
RON 0
L2
RON 132K
RON 132K
RON 0
RON 0
L3
RON 214K
RON 214K
RON 0
RON 464.4
L4
RON 296K
RON 296K
RON 0
RON 0
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
