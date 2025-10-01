Seznam společností
Luxoft
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

  • Berlin Metropolitan Region

Luxoft Produktový designér Platy v Berlin Metropolitan Region

Kompenzace Produktový designér in Berlin Metropolitan Region ve společnosti Luxoft činí €49.9K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Berlin Metropolitan Region činí celkem €52.4K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
Junior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
Regular Product Designer
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Jaké jsou kariérní úrovně u Luxoft?

Zahrnuté pozice

UX designér

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Luxoft in Berlin Metropolitan Region představuje roční celkovou odměnu €55,732. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luxoft pro pozici Produktový designér in Berlin Metropolitan Region je €48,729.

