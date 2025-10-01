Kompenzace Produktový designér in Berlin Metropolitan Region ve společnosti Luxoft činí €49.9K year pro L2. Mediánový yearní kompenzační balíček in Berlin Metropolitan Region činí celkem €52.4K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luxoft. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
L1
€ --
€ --
€ --
€ --
L2
€49.9K
€49.9K
€0
€0
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
