Seznam společností
Lutron Electronics
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Philadelphia Area

Lutron Electronics Softwarový inženýr Platy v Philadelphia Area

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Philadelphia Area ve společnosti Lutron Electronics činí celkem $108K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lutron Electronics. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Lutron Electronics
Software Engineer
Philadelphia, PA
Celkem za rok
$108K
Pozice
L2
Základní
$103K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
2 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Lutron Electronics?

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa
Platy stážistů

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Lutron Electronics in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $119,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lutron Electronics for the Softwarový inženýr role in Philadelphia Area is $97,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Lutron Electronics

Související společnosti

  • SkySpecs
  • Cox Enterprises
  • Crestron
  • Molex
  • General Dynamics Mission Systems
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje