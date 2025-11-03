Seznam společností
Luminar Technologies
Průměrná celková kompenzace Technický programový manažer in United States ve společnosti Luminar Technologies se pohybuje od $162K do $226K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luminar Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$175K - $203K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$162K$175K$203K$226K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Luminar Technologies podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Technický programový manažer ve společnosti Luminar Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $226,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luminar Technologies pro pozici Technický programový manažer in United States je $161,500.

Další zdroje