Seznam společností
Luminar Technologies
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Architekt řešení

  • Všechny platy Architekt řešení

Luminar Technologies Architekt řešení Platy

Průměrná celková kompenzace Architekt řešení in United States ve společnosti Luminar Technologies se pohybuje od $151K do $211K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luminar Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$162K - $191K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$151K$162K$191K$211K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Architekt řešení příspěvků v Luminar Technologies k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Luminar Technologies podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Architekt řešení nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Zahrnuté pozice

Navrhnout novou pozici

Datový architekt

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Architekt řešení ve společnosti Luminar Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $210,600. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luminar Technologies pro pozici Architekt řešení in United States je $151,200.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Luminar Technologies

Související společnosti

  • LinkedIn
  • Aurora
  • Google
  • Facebook
  • Apple
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje