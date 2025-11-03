Seznam společností
Luminar Technologies
Luminar Technologies Strojní inženýr Platy

Průměrná celková kompenzace Strojní inženýr in United States ve společnosti Luminar Technologies se pohybuje od $115K do $163K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Luminar Technologies. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměrná celková kompenzace

$131K - $155K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$115K$131K$155K$163K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Luminar Technologies podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Strojní inženýr ve společnosti Luminar Technologies in United States představuje roční celkovou odměnu $163,300. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luminar Technologies pro pozici Strojní inženýr in United States je $115,020.

Další zdroje