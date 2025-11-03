Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Lumentum činí $166K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $163K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lumentum. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Lumentum podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)
25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)