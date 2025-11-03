Seznam společností
Lumentum
Lumentum Softwarový inženýr Platy

Kompenzace Softwarový inženýr in United States ve společnosti Lumentum činí $166K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $163K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lumentum. Naposledy aktualizováno: 11/3/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$166K
$140K
$18.3K
$7.5K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Lumentum podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Lumentum in United States představuje roční celkovou odměnu $236,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lumentum pro pozici Softwarový inženýr in United States je $153,000.

