Lumentum
Lumentum Hardwarový inženýr Platy

Mediánový kompenzační balíček Hardwarový inženýr in United States ve společnosti Lumentum činí celkem $168K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lumentum. Naposledy aktualizováno: 11/2/2025

Mediánový balíček
company icon
Lumentum
Hardware Engineer
San Jose, CA
Celkem za rok
$168K
Pozice
Staff Hardware Engineer
Základní
$138K
Stock (/yr)
$16.6K
Bonus
$13.8K
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
1 Rok
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Lumentum podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Hardwarový inženýr ve společnosti Lumentum in United States představuje roční celkovou odměnu $250,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lumentum pro pozici Hardwarový inženýr in United States je $183,780.

