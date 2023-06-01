Luma AI Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti Luma AI se pohybují od $53,560 celkové roční kompenzace pro pozici Datový analytik na dolním konci až po $150,750 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Luma AI. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Datový analytik
$53.6K
Softwarový inženýr
$151K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Luma AI je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $150,750. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Luma AI je $102,155.

