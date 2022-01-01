lululemon Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti lululemon se pohybují od $39,800 celkové roční kompenzace pro pozici Prodej na dolním konci až po $341,700 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti lululemon. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Softwarový inženýr
Associate Engineer I $96.8K
Engineer I $97.7K
Senior Engineer I $166K

Datový inženýr

Produktový manažer
Median $108K
Projektový manažer
Median $86.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datový analytik
Median $80.2K
Datový analytik
Median $82.2K
Architekt řešení
Median $144K
Obchodní analytik
$89.6K
Manažer datové vědy
$180K
Finanční analytik
$72K
Informační technolog (IT)
$80.3K
Marketing
$130K
Marketingové operace
$60.5K
Produktový designér
$101K
Programový manažer
$181K
Personalista
$66.5K
Prodej
$39.8K
Manažer softwarového inženýrství
$342K
Technický programový manažer
$151K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti lululemon je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $341,700. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti lululemon je $97,234.

