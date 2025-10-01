Seznam společností
Lucid
Lucid Softwarový inženýr Platy v Salt Lake City Greater Area

Kompenzace Softwarový inženýr in Salt Lake City Greater Area ve společnosti Lucid se pohybuje od $102K year pro Software Engineer 1 do $219K year pro Staff Software Engineer. Mediánový yearní kompenzační balíček in Salt Lake City Greater Area činí celkem $135K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lucid. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
Software Engineer 1
(Začátečnická úroveň)
$102K
$95.4K
$3.5K
$3.2K
Software Engineer 2
$110K
$104K
$3.8K
$1.8K
Senior Software Engineer 1
$138K
$129K
$5K
$4.3K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Zobrazit 3 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Lucid podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Softwarový inženýr at Lucid in Salt Lake City Greater Area sits at a yearly total compensation of $218,837. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lucid for the Softwarový inženýr role in Salt Lake City Greater Area is $132,200.

Další zdroje