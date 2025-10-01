Seznam společností
Lucid
  • Platy
  • Produktový designér

  • Všechny platy Produktový designér

  • Salt Lake City Greater Area

Lucid Produktový designér Platy v Salt Lake City Greater Area

Mediánový kompenzační balíček Produktový designér in Salt Lake City Greater Area ve společnosti Lucid činí celkem $137K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Lucid. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Lucid
UX Designer II
South Jordan, UT
Celkem za rok
$137K
Pozice
II
Základní
$107K
Stock (/yr)
$30K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
2 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Lucid?

$160K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Lucid podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)



Zahrnuté pozice

UX designér

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Produktový designér ve společnosti Lucid in Salt Lake City Greater Area představuje roční celkovou odměnu $218,970. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lucid pro pozici Produktový designér in Salt Lake City Greater Area je $120,500.

