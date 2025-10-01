Seznam společností
Logitech
Logitech Strojní inženýr Platy v Greater Taipei Area

Kompenzace Strojní inženýr in Greater Taipei Area ve společnosti Logitech se pohybuje od NT$1.74M year pro I3 do NT$2.57M year pro I4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Taipei Area činí celkem NT$1.81M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Logitech. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Průměr Odměny podle Úroveň
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Nejnovější příspěvky platů
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Logitech podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Strojní inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Časté dotazy

The highest paying salary package reported for a Strojní inženýr at Logitech in Greater Taipei Area sits at a yearly total compensation of NT$3,215,277. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Logitech for the Strojní inženýr role in Greater Taipei Area is NT$2,185,985.

Další zdroje