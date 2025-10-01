Kompenzace Strojní inženýr in Greater Taipei Area ve společnosti Logitech se pohybuje od NT$1.74M year pro I3 do NT$2.57M year pro I4. Mediánový yearní kompenzační balíček in Greater Taipei Area činí celkem NT$1.81M. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Logitech. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie
Bonus
I1
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I2
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
I3
NT$1.74M
NT$1.54M
NT$39.8K
NT$163K
I4
NT$2.57M
NT$2.27M
NT$102K
NT$200K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
Ve společnosti Logitech podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:
25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)
25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)