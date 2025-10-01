Seznam společností
Logitech
Mediánový kompenzační balíček Průmyslový designér in San Francisco Bay Area ve společnosti Logitech činí celkem $133K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Logitech. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
Logitech
Senior Industrial Designer
Newark, CA
Celkem za rok
$133K
Pozice
I3
Základní
$132K
Stock (/yr)
$1.2K
Bonus
$0
Roky ve společnosti
9 Roky
Roky zkušeností
10 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Logitech?

$160K

Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcií
RSU

Ve společnosti Logitech podléhají RSUs 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (25.00% ročně)



Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Průmyslový designér ve společnosti Logitech in San Francisco Bay Area představuje roční celkovou odměnu $239,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Logitech pro pozici Průmyslový designér in San Francisco Bay Area je $133,200.

