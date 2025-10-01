Seznam společností
Mediánový kompenzační balíček Manažer softwarového inženýrství in Greater Sao Paulo ve společnosti Loggi činí celkem R$491K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Loggi. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Loggi
Software Engineering Manager
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$491K
Pozice
L5
Základní
R$368K
Stock (/yr)
R$123K
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
0-1 Roky
Roky zkušeností
11+ Roky
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Loggi in Greater Sao Paulo představuje roční celkovou odměnu R$928,570. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Loggi pro pozici Manažer softwarového inženýrství in Greater Sao Paulo je R$543,941.

