    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Všechny platy Softwarový inženýr

  • Greater Sao Paulo

Loggi Softwarový inženýr Platy v Greater Sao Paulo

Mediánový kompenzační balíček Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo ve společnosti Loggi činí celkem R$152K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Loggi. Naposledy aktualizováno: 10/1/2025

Mediánový balíček
company icon
Loggi
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Celkem za rok
R$152K
Pozice
L3
Základní
R$152K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Roky ve společnosti
1 Rok
Roky zkušeností
4 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Loggi?

R$880K

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Platy stážistů

Zahrnuté pozice

Full-Stack softwarový inženýr

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Softwarový inženýr ve společnosti Loggi in Greater Sao Paulo představuje roční celkovou odměnu R$302,208. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Loggi pro pozici Softwarový inženýr in Greater Sao Paulo je R$162,485.

