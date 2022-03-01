Seznam společností
Loadsmart
Loadsmart Platy

Platy ve společnosti Loadsmart se pohybují od $38,921 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $88,094 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci.

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Softwarový inženýr
Median $71.9K
Manažer softwarového inženýrství
Median $88.1K
Datový vědec
$60.3K

Produktový designér
$38.9K
Plán nabývání

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Ve společnosti Loadsmart podléhají Akcie/kapitálové granty 4letému plánu nabývání:

  • 25% nabývá v 1st-ROK (25.00% ročně)

  • 25% nabývá v 2nd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 3rd-ROK (2.08% měsíčně)

  • 25% nabývá v 4th-ROK (2.08% měsíčně)

Časté dotazy

Další zdroje