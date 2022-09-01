Seznam společností
LKQ
Pracujete zde? Převzít správu společnosti

LKQ Platy

Platy ve společnosti LKQ se pohybují od $57,486 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $102,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LKQ. Naposledy aktualizováno: 9/16/2025

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Softwarový inženýr
Median $102K
Obchodní analytik
$57.5K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$72.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

El rol amb millor retribució reportat a LKQ és Softwarový inženýr amb una compensació total anual de $102,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a LKQ és $72,271.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro LKQ

Související společnosti

  • SoFi
  • Google
  • Square
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje