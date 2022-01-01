Seznam společností
LivePerson
LivePerson Platy

Platy ve společnosti LivePerson se pohybují od $24,097 celkové roční kompenzace pro pozici Administrativní asistent na dolním konci až po $402,000 pro pozici Projektový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LivePerson. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $86.9K
Manažer softwarového inženýrství
Median $184K
Technický programový manažer
Median $400K

Produktový designér
Median $132K
Administrativní asistent
$24.1K
Obchodní analytik
$54.8K
Zákaznické služby
$137K
Datový analytik
$62.4K
Manažer datové vědy
$235K
Datový vědec
Median $142K
Lidské zdroje
$143K
IT specialista
$252K
Marketing
$120K
Produktový manažer
$132K
Programový manažer
$201K
Projektový manažer
$402K
Personalista
$166K
Architekt řešení
$135K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LivePerson je Projektový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $402,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LivePerson je $139,395.

Další zdroje