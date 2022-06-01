Seznam společností
LiveIntent
LiveIntent Platy

Platy ve společnosti LiveIntent se pohybují od $86,700 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $220,000 pro pozici Prodej na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LiveIntent. Naposledy aktualizováno: 9/15/2025

$160K

Prodej
Median $220K
Datový vědec
$86.7K
Produktový manažer
$87.1K

Softwarový inženýr
$99.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LiveIntent je Prodej s roční celkovou odměnou $220,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LiveIntent je $93,296.

