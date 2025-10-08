Seznam společností
Licious
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Backend softwarový inženýr

  • India

Licious Backend softwarový inženýr Platy v India

Mediánový kompenzační balíček Backend softwarový inženýr in India ve společnosti Licious činí celkem ₹4.68M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Licious. Naposledy aktualizováno: 10/8/2025

Mediánový balíček
company icon
Licious
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹4.68M
Pozice
Software Development Engineer 3
Základní
₹4.56M
Stock (/yr)
₹122K
Bonus
₹0
Roky ve společnosti
0 Roky
Roky zkušeností
6 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u Licious?

₹13.98M

Nejnovější příspěvky platů
Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Backend softwarový inženýr ve společnosti Licious in India představuje roční celkovou odměnu ₹5,008,476. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Licious pro pozici Backend softwarový inženýr in India je ₹4,643,116.

Další zdroje