Seznam společností
LG Ads
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • Full-Stack softwarový inženýr

  • India

LG Ads Full-Stack softwarový inženýr Platy v India

Mediánový kompenzační balíček Full-Stack softwarový inženýr in India ve společnosti LG Ads činí celkem ₹4.84M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti LG Ads. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Mediánový balíček
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkem za rok
₹4.84M
Pozice
L3
Základní
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Roky ve společnosti
3 Roky
Roky zkušeností
3 Roky
Jaké jsou kariérní úrovně u LG Ads?

₹13.98M

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Full-Stack softwarový inženýr ve společnosti LG Ads in India představuje roční celkovou odměnu ₹6,536,340. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LG Ads pro pozici Full-Stack softwarový inženýr in India je ₹5,180,077.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro LG Ads

Související společnosti

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje