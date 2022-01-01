LG Ads Platy

Seznam společností
Platy ve společnosti LG Ads se pohybují od $29,768 celkové roční kompenzace pro pozici Obchodní analytik na dolním konci až po $331,500 pro pozici Datový vědec na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti LG Ads. Naposledy aktualizováno: 9/9/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $65.6K

Full-Stack softwarový inženýr

Obchodní analytik
$29.8K
Datový vědec
$332K

Elektrotechnický inženýr
$87.4K
Produktový manažer
$217K
Prodej
$191K
Obchodní inženýr
$147K
Manažer softwarového inženýrství
$86.5K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LG Ads je Datový vědec at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $331,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LG Ads je $117,348.

