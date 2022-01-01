Seznam společností
Levi's
Levi's Platy

Platy ve společnosti Levi's se pohybují od $25,761 celkové roční kompenzace pro pozici Venture kapitalista na dolním konci až po $211,050 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Levi's. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Účetní
$155K
Datový vědec
$51.6K
Marketing
$71.4K

Produktový designér
$151K
Produktový manažer
$211K
Softwarový inženýr
$36.2K
Manažer softwarového inženýrství
$70.7K
Venture kapitalista
$25.8K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Levi's je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $211,050. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Levi's je $71,011.

