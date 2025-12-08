Seznam společností
Levio
Levio Projektový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in Canada ve společnosti Levio se pohybuje od CA$64.1K do CA$89.2K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Levio. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$49.9K - $58.8K
Canada
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$46.6K$49.9K$58.8K$64.9K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Levio?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Levio in Canada představuje roční celkovou odměnu CA$89,238. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Levio pro pozici Projektový manažer in Canada je CA$64,069.

