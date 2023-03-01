Seznam společností
Levio Platy

Platy ve společnosti Levio se pohybují od $43,040 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $89,138 pro pozici Produktový manažer na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Levio. Naposledy aktualizováno: 11/27/2025

Softwarový inženýr
Median $68.5K
Produktový designér
$43K
Produktový manažer
$89.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Projektový manažer
$54.3K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Levio je Produktový manažer at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $89,138. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Levio je $61,409.

