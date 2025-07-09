Seznam společností
Leverage Edu
Leverage Edu Platy

Platy ve společnosti Leverage Edu se pohybují od $4,546 celkové roční kompenzace pro pozici Marketing na dolním konci až po $9,244 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Leverage Edu. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Marketing
$4.5K
Prodej
$6.5K
Softwarový inženýr
$9.2K

Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Leverage Edu je Softwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $9,244. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Leverage Edu je $6,472.

