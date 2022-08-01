Seznam společností
Lettuce Grow
Lettuce Grow Platy

Platy ve společnosti Lettuce Grow se pohybují od $109,450 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový manažer na dolním konci až po $125,000 pro pozici Softwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Lettuce Grow. Naposledy aktualizováno: 11/26/2025

Produktový manažer
$109K
Softwarový inženýr
Median $125K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Lettuce Grow je Softwarový inženýr s roční celkovou odměnou $125,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lettuce Grow je $117,225.

Další zdroje

