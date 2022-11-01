Seznam společností
Lessen Platy

Platy ve společnosti Lessen se pohybují od $119,400 celkové roční kompenzace pro pozici Produktový designér na dolním konci až po $298,500 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Lessen. Naposledy aktualizováno: 10/21/2025

Softwarový inženýr
Median $125K
Obchodní analytik
$129K
Produktový designér
$119K

Produktový manažer
$177K
Manažer softwarového inženýrství
$299K
Chybí vám vaše pozice?

Vyhledejte všechny platy na naší stránce s odměňováním nebo přidejte svůj plat a pomozte odemknout stránku.


Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Lessen je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $298,500. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Lessen je $129,350.

Související společnosti

