Leroy Merlin Platy

Rozsah platů Leroy Merlin se pohybuje od $13,127 v celkové kompenzaci ročně pro Prodej na spodním konci do $114,425 pro Produktový designér na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Leroy Merlin. Naposledy aktualizováno: 8/13/2025

$160K

Dostaňte zaplaceno, ne buďte oklamáni

Softwarový inženýr
Median $35.1K

Backend softwarový inženýr

Produktový manažer
Median $77.4K
Vedoucí datové vědy
$27.6K

Datový vědec
$16.1K
Produktový designér
$114K
Prodej
$13.1K
Vedoucí softwarového inženýrství
$104K
Technický manažer programu
$53.4K
Rizikový kapitálový investor
$20.8K
Chybí vaše pozice?

Hledejte všechny platy na naší stránce s kompenzacemi nebo přidejte svůj plat abyste pomohli odemknout stránku.


FAQ

