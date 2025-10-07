Kompenzace Full-Stack softwarový inženýr in United States ve společnosti Leidos se pohybuje od $84.4K year pro T1 do $233K year pro T6. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $98K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Leidos. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Společnost
Název pozice
Roky praxe
Celková kompenzace
|Žádné platy nenalezeny
