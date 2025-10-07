Seznam společností
Leidos
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softwarový inženýr

  • DevOps inženýr

Leidos DevOps inženýr Platy

Kompenzace DevOps inženýr in United States ve společnosti Leidos činí $156K year pro T4. Mediánový yearní kompenzační balíček in United States činí celkem $138K. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Leidos. Naposledy aktualizováno: 10/7/2025

Průměr Úroveň
Přidat komp.Porovnat úrovně
Název úrovně
Celkem
Základní
Akcie ()
Bonus
T1
(Začátečnická úroveň)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$156K
$154K
$0
$1.4K
Zobrazit 2 Další úrovně
Přidat komp.Porovnat úrovně

$160K

Získejte spravedlivou odměnu

Vyjednali jsme tisíce nabídek a pravidelně dosahujeme navýšení o více než 30 000 $ (někdy i více než 300 000 $). Nechte si vyjednat plat nebo si nechte zkontrolovat životopis skutečnými odborníky - recruitery, kteří to dělají denně.

Nejnovější příspěvky platů
PřidatPřidat odměnuPřidat odměnu

Společnost

Lokalita | Datum

Název pozice

Štítek

Roky praxe

Celkem / Ve společnosti

Celková kompenzace

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Žádné platy nenalezeny
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovat dataZobrazit volná místa

Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Leidos?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Softwarový inženýr nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici DevOps inženýr ve společnosti Leidos in United States představuje roční celkovou odměnu $182,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Leidos pro pozici DevOps inženýr in United States je $145,000.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Leidos

Související společnosti

  • Wipro
  • Change Healthcare
  • Quest Diagnostics
  • Maximus
  • EPAM Systems
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje