Leica Geosystems
Platy ve společnosti Leica Geosystems se pohybují od $45,188 celkové roční kompenzace pro pozici Lidské zdroje na dolním konci až po $120,142 pro pozici Hardwarový inženýr na horním konci. Levels.fyi shromažďuje anonymní a ověřené platy od současných a bývalých zaměstnanců společnosti Leica Geosystems. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $116K

Full-Stack softwarový inženýr

Hardwarový inženýr
$120K
Lidské zdroje
$45.2K

Produktový manažer
$109K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti Leica Geosystems je Hardwarový inženýr at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $120,142. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Leica Geosystems je $112,185.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Leica Geosystems

