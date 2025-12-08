Seznam společností
Legends
Pracujete zde? Převzít správu společnosti
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Zákaznický servis

  • Všechny platy Zákaznický servis

Legends Zákaznický servis Platy

Průměrná celková kompenzace Zákaznický servis in United States ve společnosti Legends se pohybuje od $48.6K do $69K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Legends. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$55.2K - $65.4K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$48.6K$55.2K$65.4K$69K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Potřebujeme již jen 3 dalších Zákaznický servis příspěvků v Legends k odemknutí!

Pozvi své přátele a komunitu, aby anonymně přidali své platy za méně než 60 sekund. Více dat znamená lepší poznatky pro uchazeče o zaměstnání jako jsi ty a pro naši komunitu!

💰 Zobrazit vše Platy

💪 Přispět Tvůj plat


Přispět
Jaké jsou kariérní úrovně u Legends?

Získejte ověřené platy do své e-mailové schránky

Přihlaste se k odběru ověřených Zákaznický servis nabídek.Získáte podrobný rozpis kompenzačních detailů e-mailem. Zjistit více

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky služby platí.

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Zákaznický servis ve společnosti Legends in United States představuje roční celkovou odměnu $69,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Legends pro pozici Zákaznický servis in United States je $48,600.

Doporučené pozice

    Nebyly nalezeny žádné doporučené pozice pro Legends

Související společnosti

  • Amazon
  • LinkedIn
  • Google
  • PayPal
  • Facebook
  • Zobrazit všechny společnosti ➜

Další zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/legends/salaries/customer-service.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.