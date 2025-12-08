Seznam společností
Legend Biotech
Legend Biotech Projektový manažer Platy

Průměrná celková kompenzace Projektový manažer in United States ve společnosti Legend Biotech se pohybuje od $105K do $153K year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Legend Biotech. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$121K - $138K
United States
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$105K$121K$138K$153K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Legend Biotech?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Projektový manažer ve společnosti Legend Biotech in United States představuje roční celkovou odměnu $153,400. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Legend Biotech pro pozici Projektový manažer in United States je $105,300.

Další zdroje

