Legato Health Technologies
Průměrná celková kompenzace Programový manažer in India ve společnosti Legato Health Technologies se pohybuje od ₹2.64M do ₹3.75M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Legato Health Technologies. Naposledy aktualizováno: 12/8/2025

Průměrná celková kompenzace

$34K - $38.7K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$30.1K$34K$38.7K$42.7K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Legato Health Technologies?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Programový manažer ve společnosti Legato Health Technologies in India představuje roční celkovou odměnu ₹3,754,155. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Legato Health Technologies pro pozici Programový manažer in India je ₹2,640,635.

