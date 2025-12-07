Seznam společností
Leena AI
Leena AI Manažer softwarového inženýrství Platy

Průměrná celková kompenzace Manažer softwarového inženýrství in India ve společnosti Leena AI se pohybuje od ₹6.79M do ₹9.27M year. Zobrazit rozpis základního platu, akcií a bonusů pro celkové kompenzační balíčky společnosti Leena AI.

Průměrná celková kompenzace

$82.7K - $100K
India
Běžné rozpětí
Možné rozpětí
$77.3K$82.7K$100K$105K
Běžné rozpětí
Možné rozpětí

Jaké jsou kariérní úrovně u Leena AI?

Časté dotazy

Nejlépe placený platový balíček pro pozici Manažer softwarového inženýrství ve společnosti Leena AI in India představuje roční celkovou odměnu ₹9,266,343. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti Leena AI pro pozici Manažer softwarového inženýrství in India je ₹6,789,993.

Další zdroje

