LeasePlan
LeasePlan Platy

Platy ve společnosti LeasePlan se pohybují od $10,235 celkové roční kompenzace pro pozici Datový vědec na dolním konci až po $159,100 pro pozici Manažer softwarového inženýrství na horním konci. Naposledy aktualizováno: 9/8/2025

$160K

Softwarový inženýr
Median $90.6K
Obchodní analytik
$68.6K
Datový analytik
$70.4K

Datový vědec
$10.2K
Produktový designér
$87K
Analytik kybernetické bezpečnosti
$111K
Manažer softwarového inženýrství
$159K
Architekt řešení
$122K
Časté dotazy

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti LeasePlan je Manažer softwarového inženýrství at the Common Range Average level s roční celkovou odměnou $159,100. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti LeasePlan je $88,797.

